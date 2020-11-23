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Jandarma soğukta aç kalan sokak hayvanlarını unutmadı

Ardahan’da jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için doğaya mama ve yem bıraktı.

Ardahan'da jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için doğaya mama ve yem bıraktı.


İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, etkili olan kar yağışı ve yeni tip korona virüs tedbirleri nedeniyle insanların sokağa çıkıp yem bırakamaması nedeniyle aç kalan hayvanlar için harekete geçti. Ekipler, il merkezine bağlı Çamlıçatak köyünün yanı sıra Hanak ilçesine bağlı Çayağzı, Baştoklu köyleri ile Damal ilçesine bağlı Eskikılıç ve İkizdere köylerinde sokak hayvanları için doğaya yem ve mama bıraktı. Yetkililer, yörede yağan karın doğal yaşamı etkilediğine işaret ederek, sokak hayvanları için bu tür çalışmaların sürdürüleceğini ifade ettiler.


Jandarmanın bu duyarlı davranışı vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.

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