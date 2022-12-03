Jandarma ve öğrenciler ormanlık alanda çevre temizliği yaptı

Ardahan'da jandarma ekipleri ve öğrenciler, Cemal Turhal Tabiat parkı alanında çevre temizliği yaptı.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Jandarma arama kurtarma timi ve üniversiteli öğrenciler çevre temizliği bilinci etkinliği çerçevesinde mesire alanında temizlik yapıldı. Ekipler, merkeze bağlı Cemal Turhal Tabiat parkında çevre kirliliğini önleme ve farkındalık oluşturmak amacıyla öğrencilerle birlikte çevre temizliği yapan ekipler ayrıca bölgede bulunan sokak hayvanlarını besleme faaliyetinde de bulunarak, yanlarında getirdikleri kuru mamaları sokak hayvanlarının beslenmesi için belirli noktalara bıraktı.

Piknik alanında toplanan atıklar poşetlerle çöp bidonlarına konurken, öğrencilerin çevreye olan duyarlılığını güçlendirmek, çocukların çevre bilincini pekiştirmek ve sağlıklı insan bilincini arttırmak maksadıyla bu tür etkinliklerin süreceği kaydedildi.