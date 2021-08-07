Jandarmadan 2500 rakımlı yaylada kumar baskını

Ardahan'da jandarma ekipleri yayladaki iki farklı kahvehanede gerçekleştirdiği baskında kumar oynayan 8 kişiye toplamda 10 bin 672 TL para cezası kesti.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ardahan merkeze bağlı Bağdeşen köyü Bilbilan Yaylası'nda faaliyet gösteren iki farklı kahvehanede kumar oynatıldığı yönünde bilgilere ulaştı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda ekiplerce her iki kahvehaneye yapılan denetimler esnasında 4'er şahsın kumar oynadıkları ve masalar üzerinde para olduğu tespit edildi.

Kahvehanelerde kumar oynadığı tespit edilen 8 şahsa, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 34. Maddesi gereğince kişi başı bin 334 TL olmak üzere toplamda 10 bin 672 TL idari para cezası kesildi. Cumhuriyet savcısının talimatı ile kahvehaneleri işleten işletme sahipleri ile ilgili olarak Kumar için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatıldı.