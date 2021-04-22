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Jandarmadan karantinadaki çocuğa doğum günü sürprizi

Ardahan’da jandarma ekipleri, ailesiyle izolasyonda olduğu için evinden çıkamayan 6 yaşındaki Devren Ekmekçi’ye sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Ardahan'da jandarma ekipleri, ailesiyle izolasyonda olduğu için evinden çıkamayan 6 yaşındaki Devren Ekmekçi'ye sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.


Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Balgöze Köyü, artan COVIT vakaları nedeniyle İlçe Hıfzı Kurulunca alınan karar doğrultusunda karantina altına alındı. Kararın ardından jandarma ekipleri köy giriş ve çıkışlarını kontrol altına aldı.


Köyde jandarma kontrol noktasına gelerek, doğum günü olduğunu söyleyen 6 yaşındaki Devren Ekmekçi'ye pasta ile sürpriz kutlama yapıldı.


Ekipleri pastayla karşısında gören çocuk şaşkınlık yaşadı. Devran Ekmekçi'nin evinin önüne pasta götürerek kutlama yapan Jandarma ekipleri, Ekmekçi'ye uzun ve sağlıklı yaşlar dileğinde bulundular.

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