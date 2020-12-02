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Jandarmadan kış lastiği denetimi

Türkiye genelinde 1 Aralık’ta başlayan kış lastiği uygulaması kapsamında, jandarma ekipleri denetim yaptı.

Türkiye genelinde 1 Aralık'ta başlayan kış lastiği uygulaması kapsamında, jandarma ekipleri denetim yaptı. Sürücülerin ve yolcuların can güvenliği açısından önem arz eden uygulama kent merkezi ve ilçelerde trafik timleri ile gerçekleştirildi.


Ardahan İl Jandarma Komutanlığınca Türkiye genelinde soğuk hava şartlarında, karlı ve buzlu yollarda güvenli bir trafik ortamının sağlanması, uygunsuz lastik kullanımından kaynaklı ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi ve denetim faaliyetleri yoluyla sürücüler üzerinde denetim algısı oluşturmak amacıyla 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan "Özel Denetim (Kış Lastiği)" uygulaması düzenlendi.


Kentin çeşitli noktalarda gerçekleştirilen denetimlerde sürücüler kış lastiği takmaları konusunda uyarıldı. Yetkililer denetimlerin il ve ilçe genelinde kış boyunca devam edeceğini belirtti. Ekipler ayrıca, kış lastiği kullanımının önemi hakkında araç şoförlerini bilgilendirdi.

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