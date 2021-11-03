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Jandarmadan öğrencilere uyuşturucuyla mücadele eğitimi

Ardahan’ın Posof ilçesinde, Jandarma tarafından üniversite öğrencilerine yönelik uyuşturucu ve madde bağımlılığı konusunda eğitim semineri verildi.

Ardahan'ın Posof ilçesinde, Jandarma tarafından üniversite öğrencilerine yönelik uyuşturucu ve madde bağımlılığı konusunda eğitim semineri verildi.


Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Posof Meslek Yüksekokulu konferans salonunda Ardahan İl Jandarma komutanlığında görevli ve alanında uzman personelce verilen seminere öğretim görevlileri ile yüksekokul öğrencileri katıldı. Ekipler öğrencilere uyuşturucu ve madde bağımlılığı konularında görsel olarak da desteklenen yaklaşık 1,5 saat süren bir sunum gerçekleştirildi.


Sunumda, Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele ve madde bağımlılığın önüne geçilmesi, risk faktörlerinin belirlenerek etkin strateji ve faaliyetlerin yürütülmesi, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin zararları konusunda öğrenciler bilgilendirildi.

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