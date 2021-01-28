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Jandarmadan siber operasyon: 15 siteye erişim engeli

Ardahan’da düzenlenen bir operasyonla 10 yasa dışı bahis sitesi ve 5 müstehcen içerik içeren siteye erişim engeli getirildi.

Ardahan'da düzenlenen bir operasyonla 10 yasa dışı bahis sitesi ve 5 müstehcen içerik içeren siteye erişim engeli getirildi. Operasyon jandarma ekipleri tarafından düzenlendi.


Siber Suçlarla Mücadele kapsamında, Ardahan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler yürüttükleri çalışma sonrasında, İran, Malezya, Hollanda, Tayvan, Panama, Amerika ve İngiltere üzerinden Türkçe yayın yapan bazı siteleri belirledi.


Belirlenen sitelerde yer alan paylaşımların erişimin içeriğinin engellenmesi amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirim yaparak, erişim engeli kararı alınmasını sağladı. Bunun üzerine 10 yasa dışı bahis ve 5 müstehcen içerikli olmak üzere toplam 15 internet sitesine idari tedbir kararı uygulandı ve erişimleri engellendi.

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