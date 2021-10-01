Jandarmadan terör örgütlerine darbe

Ardahan merkezli, Ankara, Tekirdağ ve Kocaeli'de terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

Ardahan'da geçen ay çeşitli suçlardan arandığı ya da hükümlü olduğu için Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) yakalanan biri Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 11 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT personelinin kentte kamu düzeninin sağlanması için suç işlenmesinin önlenmesi ve suça karışanların yakalanması amacıyla başlattığı çalışmalar sürüyor.

Çalışmalar neticesinde Eylül ayında Ardahan, Ankara, Tekirdağ ve Kocaeli'de yapılan operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olanlar ile çeşitli suçlardan arananlardan oluşan 11 kişi yakalanıp adliyeye sevk edildi.

Biri FETÖ üyesi 11 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.