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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Ardahan’da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla bir otomobilde bir miktar metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ardahan'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla bir otomobilde bir miktar metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.


Ardahan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın Kars'tan ticari araç ile Ardahan'a uyuşturucu taşıdığı ihbarı aldı.


Alınan bilgiler doğrultusunda Ardahan merkez Çamlıçatak jandarma kontrol noktasında şüphelinin içerisinde bulunduğu araç durdurularak narkotik köpeği “Tipi” tarafından arama yapıldı. Yapılan kontrol esnasında, şüpheli şahsın üzerinde 5 mg metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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