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Jandarmadan yolun açılmasını bekleyen TIR sürücülerine sürücülerine sıcak çay ikramı

Ardahan’da Jandarma ekipleri tipinin dinmesini bekleyen araç sürücülerine çay ve yiyecek ikram etti.

Ardahan'da Jandarma ekipleri tipinin dinmesini bekleyen araç sürücülerine çay ve yiyecek ikram etti.


Ardahan-Posof kara yolunun Ilgar Dağı mevkiinde etkili olan kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kısa süreliğine kapatıldı. Posof İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kara yolunun Posof girişinde bekleyen sürücülere ve beraberindekilere çay ve yiyecek ikramında bulundu.


Tır Sürücüleri yardımlarından dolayı trafik ekiplerine teşekkürlerini iletti.

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