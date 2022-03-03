JASAT, suçlulara göz açtırmıyor: 2 ayda 21 zanlı yakalandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Ardahan, İstanbul ve Bursa illerinde ikamet ettikleri tespit edilen; kasten öldürme, büyük veya küçükbaş hayvan hırsızlığı, Cumhurbaşkanına hakaret, terör örgütü propagandası yapmak, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek bulundurmak veya kullanmak suçları ile diğer suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplamda 21 şüphelinin yakalandığı kaydedildi.

Yakalanan şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.