Kaçak avlanan balıklar nehre bırakıldı

Ardahan'da Kura nehrinde örme ağı ile balık avlayanlar tespit edildi. Ardahan'da Abdullah gül parkı önünde yer alan Kura nehri üzerinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Hayvan Sağlığı ve Su ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 20'şer metre aralıklarla germe ağı diye tabir edilen ağlarla 100 adet sazan cinsi balık avladıkları tespit edildi. 3 adet germe ağa el konuldu.

Canlı balıklar tekrar yaşam alanları olan Kura Nehrine bırakıldı.