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Kaçak göçmenleri yol kenarına bırakıp kaçtılar

Van’dan İstanbul ve Ankara’ya gitmek üzere 2 minibüsle yola çıkan 39 Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu kaçak göçmen, Ardahan’da yol kenarına bırakıldı.

Van'dan İstanbul ve Ankara'ya gitmek üzere 2 minibüsle yola çıkan 39 Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu kaçak göçmen, Ardahan'da yol kenarına bırakıldı.


Ardahan-Göle karayolunun Eskidemirkapı köyü Yayla mevkisinde yol kenarında kalabalık göçmen grubunu gören vatandaşlar, durumdan şüphelenerek jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, çoğunluğu Afganistan ve Pakistan uyruklu 39 düzensiz göçmeni Ardahan kent merkezine getirdi. Kimlik kontrolü ve inceleme sonucu yurda kaçak girdikleri belirlenen göçmenlerin batıdaki büyük şehirlere gitmeye çalıştıkları öğrenildi.


Sağlık kontrolünden geçen kaçak göçmenlerin işlemleri Ardahan Valiliği binasında bulunan Göç İdaresi Müdürlüğünde devam ediyor.

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