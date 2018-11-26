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Kadın muhtardan şiir dinletisi

Ardahan’ın Posof ilçesinde kadın muhtar yazdığı şiirleri düzenlenen programda okudu.

Ardahan'ın Posof ilçesinde kadın muhtar yazdığı şiirleri düzenlenen programda okudu.


Posof ilçesi merkez muhtarı Emine Vefa, şiir dinletisi programı yaptı. Evli ve iki çocuk annesi olan Emine Vefa, lise çağlarından beri şiirler yazmaya devam ettiğini belirterek şiirin gönül defteri olduğunu belirtti.


Posof İlkokulu toplantı salonunda yapılan şiir dinletisine İlçe Kaymakamı Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Cahit Ulgar ve vatandaşlar katıldı.


Müzik eşliğinde sunulan şiir dinletisi her konuda yazılan şiirlerle gönüllere hitap etti.

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