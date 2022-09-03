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Kadın uzman eli üretime başladı

Ardahan’da "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi" devam ediyorArdahan’da "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi" sürüyor.

Ardahan'da "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi" devam ediyor


Ardahan'da "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi" sürüyor.


Ardahan Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen projeden yararlanan Yeşim Fatma Sarıkaya köyünde incelemede bulundu.


Buzağı yetiştiren Sarıkaya'dan faaliyetleri hakkında bilgi alan Cineviz, başarılar diledi.


Yeşim Fatma Sarıkaya'nın en büyük hayalinin köyünde modern bir hayvancılık tesisi kurmak olduğunu dile getiren Cineviz, "Bu şekilde Fatma hanım köyünde örnek olacak. Bu hayalini gerçekleştirmek için yola çıkan Fatma hanıma bizde Uzman Eller Projesi hibesi ile vermiş olduğumuz 6 adet gebe sığır ile destek olduk. Kendisine başarılar diliyorum." dedi.


Yeşim Fatma Sarıkaya'da köyde daha fazla çalışmak ve daha geniş kitlelere hitap etmek olduğunu ifade etti.

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