İhlas Haber Ajansı

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Kadına yönelik şiddet konusunda emniyet görevlileri vatandaşı bilgilendirdi

Çıldır İlçe Emniyet Amirliğinde görevli ekipler, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi.

KADES uygulaması ile ilgili olarak anlatımlar gerçekleştiren ekipler kadınlara broşör dağıttı.


İlçe Emniyet Müdürlüğü Çıldır Merkezde kadına şiddetle ilgili vatandaşlara bilgilendirme yaptı ve broşür dağıttı.


Etkinlikte, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili temsili ihbar yapıldı. Yoldan geçen bir vatandaş, polis ekiplerinin bilgilendirmesinin ardından cep telefonuna KADES'i indirdi. Vatandaş, uygulama üzerinden temsili olarak şiddet gördüğü ihbarında bulunmasının ardından çok kısa sürede ekipler bulunduğu yere intikal etti.


Vatandaş yaptığı açıklamada, KADES ile ilgili daha önce bilgisinin olmadığını ancak bundan sonra telefonunda sürekli bulunduracağını söyledi. Uygulamanın tüm kadınlar için çok faydalı olacağını belirterek, "Uygulamayı çok başarılı buldum, ihbarı yaptıktan 1 dakika sonra polisler geldi, güzel bir uygulama, umarım kadına şiddetin önüne geçilir." diye konuştu.

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