Kaldırımlara çöp kutuları yerleştirildi

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in talimatıyla, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kentin ana arterlerindeki kaldırımlara sallama ve sabit çöp kovası monte edildi.

Belli aralıklarla yerleştirilen modern çöp kutuları şehrin estetik yapısına güzel bir görünüm kazandırırken, caddelerin temizliğine ise ayrı bir önem katıyor. Kaldırımlara vidalarla sabitlenen kutuların içinde biriken çöpler, gün içinde sık sık boşaltılarak, çöp merkezine taşınıyor.