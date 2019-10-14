Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Ardahan'da projelerin hayata geçmesiyle Türkiye dışarıdan hayvan ithal etmeyecek"

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Türkiye'nin serhat şehri Ardahan'da projelerin hayata geçmesiyle Türkiye dışarıdan hayvan ithal etmeyecek. Kars ve Ardahan'daki bu gelişmelerden sonra dışarıya hayvan ihraç edilecek. Benim kanaatim bu" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ardahan'da bulunan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Ardahan Valiliği ziyaretinde Vali Mustafa Masatlı ve yardımcıları tarafından karşılandı. Ziyarette Malkoç, şeref defterini imzaladı.

Ardahan'ın önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir kent olduğunu ifade eden Malkoç, göç veren bir il olan Ardahan'da bir çok projenin hayata geçmesi sonucu göçün tersine döneceğine inandığını söyledi.

Valilikte basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kamu Başdenetçisi Malkoç, "İmkanları çok geniş olan bir ilimiz. Üniversitenin burada kurulmuş olması çok önemli. Rektörümüz ve valimizin anlattığı projeler çok önemli. Tecrübeleriyle Ardahan'ın ufkunu genişletiyorlar. Kısmen Iğdır, ama Kars ve Ardahan birlikte hareket ettiğini görünce daha çok mutlu oluyoruz. Tünel çalışmaları olan, Gürcistan'a kapısı olan Türkiye'nin serhat şehri Ardahan'da projelerin hayata geçmesiyle Türkiye dışarıdan hayvan ithal etmeyecek. Kars ve Ardahan'daki bu gelişmelerden sonra dışarıya hayvan ithal edilecek. Benim kanaatim bu. Bu çok uzak bir ihtimal değil. Buraların olağan üstü bir turizm potansiyeli var. Örneğin Çıldır Gölü, Ani Ören dünyada biliyor. Bunların reklamı kendileri. Ben ümit ediyorum ki bırakın Ardahan'ın göç vermesini, burası göç alır" şeklinde konuştu.