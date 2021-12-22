Kar Posof'ta okulları ve yolları kapattı

Ardahan'ın Posof ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı felce uğrattı. Kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilirken, çok sayıda yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

2 bin 550 rakımlı Ulgar Dağı'nda yol açma çalışmaları devam ederken tırların geçişlerine izin verilmiyor. İl özel idaresi ekipleri, kapalı olan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, ilçe merkezi ve bağlı köylerde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.