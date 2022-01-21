Kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalanlar kurtarıldı

Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda otomobillerinde mahsur kalan vatandaşlar, İl Özel İdaresinin karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.

Akşam saatlerinde başlayan, sabah saatlerinde ise etkisini arttıran ve yer yer tipiye dönüşen kar yağışı kentte ulaşımı aksatıyor.

Ardahan merkez ile Göle, Hanak ve Damal ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle birçok araçta çok sayıda kişi mahsur kaldı.

İl Özel İdaresi ekiplerince toplam 11 araç halat yardımıyla kurtarıldı. Ekipler, kar yağışı ve tipinin gün içerisinde etkisini arttırdığını, sürücülerin zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmalarını istedi.