Ardahan'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yolunda kara saplanan araçlar, traktör yardımıyla kurtarıldı.

Ardahan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok köy yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor. Merkeze bağlı Yokuşdibi köyünde minibüs ile traktör, tipi nedeniyle kontrolden çıkıp kara saplandı. Köy yolunda kara saplanan traktör ile minibüsü kurtarmak için köylüler seferber oldu. Köylüler kara saplanan araçları kurtarmak için traktörle kurtarma çalışması başlattı. Uzun uğraşlar sonucu araçlar bulunduğu yerden çekilerek kurtarıldı.