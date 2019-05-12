Karganın yavruları için yaptığı yuva seçimi şaşırttı

Ardahan'da bir karganın yavruları için doğalgaz kutusuna yuva yaptığını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Ardahan merkezde bulunan bir apartmanın doğalgaz boru hattında bulunan doğal gaz kutusuna karga yuva yaptı. Doğalgaz kutusuna çalı çırpı ile yaptığı ve 5 yavru yumurtası bulunduğu yuvayı fark eden bina sakinleri şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Apartman sakinlerinden Ufuk ışık, “Her akşam evime giderken bakıyordum burada bir karga konmuş. Doğal gaz borusunun kutusu orası, dikkatimi çekti her gün oradaydı karga bu gün kutunun kapağını açtım ve beş tane yumurta, karganın yuvasına denk geldim. Her gün oraya ağaç parçaları götürüyormuş, bu günde kapağı açtık öyle bir manzara ile karşılaştık şimdi kapağı tekrar kapatacağız, karga arka taraftan giriyor. Yuva yapmış bizde gerekli önlemleri alacağız çocukların dikkatini çekip yumurtaları almasın veya da yuvayı dağıtmasın diye. İşte karganın yuvası bu şekil de” dedi.