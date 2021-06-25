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Kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma buldu

Ardahan’da arazide kaybolan 9 büyükbaş hayvan, il jandarma komutanlığı ekipleri tarafından bulundu.

Ardahan'da arazide kaybolan 9 büyükbaş hayvan, il jandarma komutanlığı ekipleri tarafından bulundu.


Merkeze bağlı Güzçimeni köyünde bir köylü, sabah saatlerinde 9 büyükbaş hayvanını araziye otlamaları için başıboş bıraktı.


Akşam olduğunda 9 büyükbaş hayvanının kaybolduğunu farkeden şahıs jandarmaya haber verdi. Harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arama sonucunda 9 büyükbaş hayvanı Alagöz köyü sınırları içerisindeki ormanlık alanda buldu.


Hayvanlarına kavuşan şahıs, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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