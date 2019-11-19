Kaymakam Alper Taş'dan köy ziyaretleri

Kaymakam TAŞ gittiği köylerde vatandaşlar ile bir araya gelerek sohbet edip sorun ve taleplerini dinleyerek notlar aldı.

Göreve başladığı günden bugüne kadar sorunları yerinde inceleyerek tespit eden Çıldır Kaymakamı Alper Taş İlçeye bağlı çeşitli köyleri ziyaret ederek gerekli önemlerin bir an önce alınması için notlar aldı. Her köyde kendisi ile görüşmek isteyen vatandaşları dinleyerek sorunlar ve taleplerle ilgili notlar aldı.

Köy ziyaretlerinden memnuniyetini dile getiren Kaymakam Taş “Köylerimize hizmet götürürken, vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile hareket ediyoruz. Vatandaşlarımızın refah ve mutluluk içerisinde hayatlarını sürdürebilmeleri için bütün kamu çalışanları olarak çalışıyoruz. Köy gezilerimizi sürdürerek, bütün köylerimizin sorunlarını yerinde tespit edip çözüm üretmeye devam edeceğiz. Ziyaret ettiğimiz köylerde sıcak ve samimi tavırlar sergileyerek bizleri konuk eden vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.