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Kaymakam Mete'den LGS'de dereceye giren öğrencilere hediye

Ardahan Posof ilçe Kaymakamı Murat Mete, LGS’de dereceye giren öğrencileri makamında ağırlayarak hediye takdim etti.

Ardahan Posof ilçe Kaymakamı Murat Mete, LGS'de dereceye giren öğrencileri makamında ağırlayarak hediye takdim etti.


Posof Halitpaşa Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerinden Muhammed Arda Güneşsu, LGS'de il birincisi oldu. Selma Yücel, Selin Sarı ve 14 öğrencide sınavda yüzdelik dilimler arasına girmeyi başardı. İlçe Kaymakamı Murat Mete'de öğrencileri ve velileri kaymakamlık makamında ağırlayarak hediye takdim etti.


Kaymakam Mete, il birincisi olan öğrenciye tablet, diğer öğrencileri de bisikletle ödüllendirdi.

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