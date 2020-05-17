İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Murat Mete yapılan çalışmaları yerinde inceledi

Ardahan Posof Kaymakamı Murat Mete, Aşıkzülali ve Kaleönü köylerindeki çalışmaları yerinde inceledi.


Posof Kaymakamı Murat Mete yaptığı açıklamada, "Köyleri Destekleme Projesi (KÖY-DES) ile 24 köyümüzün acil parke, asfalt, içme suyu ve kanalizasyon ihtiyacını gidermek üzere programımızı yaptık. İlçemize hayırlı olsun. Bu arada köylerimizin acil işlerini de gidermek için kolları sıvadık. Ardahan Valiliği İl Özel İdaresi tarafından gönderilen iş makineleri ile İlçe Özel İdare Köylere Yönelik Şantiye Şefliği personelimiz Aşıkzülali köyümüzde İçme Suyu Kaynak Düzenleme Çalışması ve Kaleönü köyümüzde Köprü Onarımı Çalışmasına devam etmektedir" diye konuştu.


Kaymakam Mete, Aşıkzülali ve Kaleönü köylerindeki çalışmalarda incelemelerde bulunarak görevlilerden bilgi aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.