İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaz yavrularına gözü gibi bakıyor

Çıldır’da yaşayan vatandaş anneleri öldükten sonra sahipsiz kalan kaz yavrularına gözü gibi bakıyor.

Çıldır'da yaşayan vatandaş anneleri öldükten sonra sahipsiz kalan kaz yavrularına gözü gibi bakıyor.


Çıldır'da ikamet eden Şinasi Kılınç isimli vatandaş kaz besleyerek geçimini sağlıyor. Bu yıl yavrular yumurtadan çıktıktan sonra kazı ölen Şinasi Kılınç öksüz kalan kaz yavrularına kendi geliştirmiş olduğu diyalogla annelik yapıp, onlara gözü gibi bakıyor. Çıkarmış olduğu sesle kaz yavrularını yanına çağıran Şinasi Kılınç, onları yemliyor.


Yumurtadan çıktıktan birkaç gün sonra yavruların annelerinin öldüğü dile getiren Şinasi Kılınç “Anneleri öldükten sonra biz bakıyoruz. Sekiz adet yavrumuz var. Bunları büyütüp, satarak geçimimizi sağlıyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.