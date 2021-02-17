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Kekin içinden uyuşturucu çıktı

Ardahan’da polisin durdurduğu şahısların üzerlerinde ve çantalarında, kekin içine saklanmış 63 gram eroin ele geçirildi.

Ardahan'da polisin durdurduğu şahısların üzerlerinde ve çantalarında, kekin içine saklanmış 63 gram eroin ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kura Caddesi üzerinde denetim yaptı. Denetimler sonucunda durdurulan S.S ve N. S. isimli şahısların üzerlerinde ve çantalarında yapılan aramada;


Kek poşetlerinin içine gizlenmiş halde, her biri ortalama olarak 2 gram gelen 30 paket halinde toplamda 63 gram ağırlığında eroin ele geçirildi.


Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan iki kişinin adli işlemleri devam ediyor.

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