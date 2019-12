Kıbrıs Gazileri için madalya tevci töreni yapıldı

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Kıbrıs Barış Harekatına katılan gaziler için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gönderilen madalya ve beratları gazilere takdim etti.

Harekete katılan 12 gazimize madalya ve beratların tevci edilmesi dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Vali Mustafa Masatlı, Garnizon Komutanı Albay Tahir Savran, Vali Yardımcıları Mehmet Kılıç, Mehmet Naim Akgül, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Selçuk Gedik, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl jandarma Komutan Vekili Muharrem Kurtoğlu, diğer protokol üyeleri, gazi dernekleri başkanları, gazilerimiz ve gazi aileleri katıldı.

Törende konuşan Vali Mustafa Masatlı, bundan yaklaşık 45 yıl önce, Büyük Türk Milleti ve Kahraman Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs Barış Hareketi düzenlediğini hatırlatarak, şunları söyledi:

“Bugün bizim için onur ve gurur duyulacak bir gün. Bu toprakları ebedi yurt yapmak için Sultan Alparslan'dan, son şehit ve gazimize kadar; kanlarını, canlarını vermiş şehit ve gazilerimizi buradan rahmetle, minnetle anıyorum. Büyük bir milletin, kahramanlık destanlarıyla dolu tarihi olan bir ulusun bireyleriyiz. Bunun için ne kadar övünsek, ne kadar sevinsek azdır. Bu coğrafyada kalmak, bu coğrafyayı ebedi yurt yapmak kolay olmadı. Sultan Alparslan'dan bu güne Kosova'da, İstanbul'un fethinde, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşında pek çok şehitler verdik. Arkasından bizim kahramanlıklarımız, bizim insana olan sevgimiz bununla da kalmadı, Kore'ye bu millet asker gönderdi. Hiçbir savaş tarihinde belki de bu kadar şehit verilmedi. Bu coğrafya da yaşamanın bir bedeli ve nedeni vardır. Nizamı âlem için, insanlara yardım etmek için, bu coğrafyadan diğer coğrafyalara el uzatmak için biz bu coğrafyada kalmak zorundaydık. İşte 1974'te de bu kahraman millet bir destana daha imza attı. Soydaşlarımızın zulüm ve katliamlar içerisinde hayatlarını kaybetmemesi için, onların esir gibi yaşamasına mani olmak için Kıbrıs Barış Harekâtı gerçekleştirildi. Bu barış harekâtının her tarafında kahraman Türk milleti ve kahraman Türk ordusu vardı. Zaman içerisinde yeni bir Cumhuriyetin, yeni bir Devletin doğmasına da vesile olduk. Biz, 30 yılı aşkın süredir terörle mücadele ediyoruz. Artık teröristleri bitirdik derken, her gün yeni teröristler, yeni hainler ortaya çıkıyor. Zeytindalı, Fırat Kalkanı ve en sonunda Barış Pınarı Harekâtıyla bu millet gerek bu topraklarda, gerekse tüm dünya coğrafyasında terörizme, savaşa ve zulme hayır diyeceğini ve her şekilde savaşacağını, bir kez daha dünyaya ilan etmiş oldu.

Bizim dinimizde şehitliğin ve gaziliğin çok farklı bir önemi vardır. Anneler çocuklarını askere gönderirken, diyor ki; ‘Oğlum seni askere gönderiyorum, ya şehit olursun, ya gazi' Hiçbir millette, bu anlayışı göremezsiniz. Burada önemli olan şehitlerimizle, gazilerimizle, hep birlik ve beraberlik içerisinde bu topraklarda ki hâkimiyetimizi devam ettirip, bölgemizin ve dünyanın en büyük gücü olarak varlığımızı devam ettirmektir.

Gazilerimizle ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz, gerek onların madalyayla onurlandırılması, gerekse maddi yönden ve sosyal güvenlik yönünden gerekli desteği sağlıyor. Ancak yeni bir Cumhuriyet olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti de bu kahramanlığın bir karşılığı olarak madalya gönderdi. Bugün madalyaları gazilerimize takdim ediyoruz. Çok mutlu ve gururluyuz. Bu toprakları alırken, bu topraklara sahip olurken, bu toprakları korurken, bu topraklar için şehit düşmüş, kanını, canını, hayatını vermiş olan tüm şehitlerimizi ve gazilerimiz rahmetle, minnetle anıyorum.”

Vali Mustafa Masatlı, konuşmasının ardından protokol üyeleriyle birlikte gazilerimize madalya ve beratlarını teslim etti.