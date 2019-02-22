Kış turizminin cazibe merkezi Çıldır Gölü rengârenk

Doğu Anadolu'nun bakir doğasını ve tarihi yerlerini görmek isteyenler özellikle kış döneminde karın da etkisiyle daha bir güzel olan bölgeye akın ediyor. Yerli ve yabancı turistler için bölgedeki en etkileyici noktaların başında gelen Çıldır Gölü hava sıcaklığının eksi 15-20 derecelere kadar düşmesiyle yüzeyi tamamen donuyor.

Hem gün aydınlandığında hem de gün batımında doyumsuz manzaraların oluştuğu göl son yılların gözde kış turu rotası durumunda.

Ziyaretçiler buz üstünde gezmenin, atlı kızaklara binmenin keyfini yaşarken Eskimo usulü balık avlamanın da tadını çıkartıyor.

Atlı kızağa binmek için gelen yerli ve yabancı turistlere heyecan ve keyif dolu anlar yaşatan atlı kızak sahiplerinden Tuncay Aydemir ve Tekin Akçay, bir yandan misafirlerini atlı kızakla gezdirirken bir yandan da söyledikleri türkülerle onlara değişik bir tur keyfi yaşatıyor.

Atlı kızakçılar, ziyaretçilerin tüm stresi Çıldır gölü üzerinde attıklarını söyleyerek, ''Buraya tüm Türkiye'den turistler akın ediyorlar. Tabi bizden memnundurlar, biz de onları şarkılı, türkülü, heyecanlı bir atlı kızak turu yapıyoruz.'' şeklinde konuştular.