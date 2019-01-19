Kışa rağmen bisikletten vazgeçmiyorlar

Çıldır'ın Eşmepınar köyünde yaşayan çocuklar kara kışa aldırmadan bisikletlerine binip karın tadını çıkartıyorlar.

Çıldır'da çetin geçen kış şartları çocukları en büyük zevklerinden ayıramıyor. Karla kaplı sokaklarda bisikletleriyle tur atan çocuklar keyitli vakitler geçiriyorlar. Karla kaplı zeminde bisikletlerini büyük bir ustalıkla kullanan çocuklar, süratle giderken yapmış oldukları frenle bisikletlerine patinaj çektirip karın tozunu attırıyorlar. Hemen hemen her gün okuldan sonra bir kaç saat kar üstünde bisiklet sürdüklerini belirten çocuklar, kar üstünde bisiklet sürmekten büyük zevk aldıklarını dile getirdiler.