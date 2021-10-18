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Kolordu Bandosu'ndan Sakarya Zaferi'nin 100'üncü yıl dönümü konseri

Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 9’uncu Kolordu Komutanlığına bağlı bando takımı Ardahan’da bir konser düzenledi.

Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 9'uncu Kolordu Komutanlığına bağlı bando takımı Ardahan'da bir konser düzenledi.


Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yıl dönümü münasebetiyle 'Büyük Zaferi Anma' etkinlikleri kapsamında, Erzurum 9'uncu Kolordu Komutanlığı Bando Bölüğü tarafından Milli Egemenlik Parkında bir konser verildi. Halka açık gerçekleştirilen ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile 25'inci Hudut Tugay Komutanlığınca düzenlenen konserde zafer marşları ve türküleri söylendi.


Konseri, Ardahan Vali Yardımcı Mehmet Fatih Kılıç, İl Küldür ve Turizm Müdürü Efsal Alantar, kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş izledi.

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