Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Ardahan'da hayatını kaybeden Kore gazisi İmdat Gündüzhev (86), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Ardahan Merkez Atatürk Mahallesi'nde yaşayan evli ve 9 çocuk babası Kore gazisi İmdat Gündüzhev için Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Gündüzhev, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası, Atatürk mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Gündüzhev'in ailesi, Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Garnizon ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Kırış, İl Jandarma Komutan Albay Selçuk Özdem, Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yener Göydemir, Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yüksel Küçük, gaziler ve vatandaşlar katıldı.