Korona virüs nedeniyle Ardahan'da sokaklar boş kaldı

Kentte cadde ve sokaklar boş kaldı.

Ardahan'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için alınan tedbirlerin ardından sokaklarda sakinlik gözlendi. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının yayılmaması için birçok ülke önlemlerini artırırken, Türkiye'de de kronik hastalar ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklanarak, diğer vatandaşların da zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması uyarıları yapıldı. Ardahan'da hafta sonu en işlek caddeler korona virüs salgını nedeniyle boş kalırken, iş yerleri de kepenklerini indirdi.

Sadece alışveriş için dışarı çıktığını söyleyen Osman Yıldız, "Alınan tedbirler sonrası Ardahan hayalet şehre döndü. Sadece alışveriş için dışarı çıkıyoruz. Bizde dışarı çıktığımızda sosyal mesafeyi korumaya gayret ediyoruz. Ve buradan duyurmak istiyorum, lütfen evde kalın'' diye konuştu.

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise, kent merkezinin işlek noktalarında araçlarla vatandaşlara evde kalmaları için anons yaptı.