İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

KOSGEB askerleri girişimcilik konusunda bilgilendirdi

Ardahan’da vatani görevini yapmakta olan erbaş ve erlere KOSGEB tarafından eğitim verildi.

Ardahan'da vatani görevini yapmakta olan erbaş ve erlere KOSGEB tarafından eğitim verildi.


Ardahan İl Jandarma Komutanlığı, yurt savunmasında bulunan Mehmetçiklere askerlik sonrası iş hayatında sıkıntı çekmemeleri ve girişimci yönlerini ortaya koyabilmeleri için bir proje hazırladı.


Proje kapsamında İl Jandarma Komutanlığına destek sunan KOSGEB Müdürlüğü, çalışma yaşamı başlığı altında devlet tarafından sunulan tüm imkanları ve bilinmeyenleri askerlerle detaylı olarak paylaştı.


Proje ile, Ardahan'da vatani görevini yapmakta olan erbaş ve erlerin, askerlik hizmeti sonrasında sosyal ve ekonomik hayata hızla uyum sağlamaları ve üreten bir düşünce yapısıyla ekonomiye katkıda bulunmaları amaçlanıyor.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.