Köy okulunda görsel sanatlar atölyesi açılışı yapıldı

Köy okulunda, Ardahan Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Bilim ve Sanat Merkezi ile Özel Eğitim Meslek Okulunun katkıları görsel sanatlar atölyesi kuruldu. Atölyenin açılışını gerçekleştiren Vali Öner ve eşi Zehra Mine Öner, daha sonra resim sergisini gezdi. Vali Öner, atölyenin kurulmasında emeği geçen okul yetkililerine teşekkür etti.

Öğrencilerle bir araya gelerek sohbet eden Vali Hüseyin Öner, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut ve okulda görevli öğretmenlerle de eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında sohbette bulundular.