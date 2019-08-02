Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı köyler çöp arabasına kavuştu.

Yaklaşık 5 yıl önce Ardahan İl özel İdaresi bünyesinde alınan çöp toplama araçları diğer ilçelere tahsis edilmiş fakat Çıldır ilçesi için ise tahsis edilmemiş ve gönderilmemişti.

Çıldır Kaymakamlığı da bu konuda özellikle turizm bölgesi olan Çıldır için bu konuya hassasiyet gösterilmesi için çalışma başlatmıştı. Çıldır köylerine çöp konteynırları ve çöp toplama aracı tahsisi konusunda başlattığı çalışma sonucunda ilçe köylerine çöp toplama aracı ve konteyneri alındı.

İl Özel İdaresinin yapmış olduğu ortak çalışma ile birlikte Çıldır ilçesine çöp toplama aracı ve çöp koyteynerleri alımı yaparak Çıldır Köylere Hizmet Götürme Birliğine teslim etti.

Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, Köy muhtarları ile araçları İl Özel İdaresinden teslim aldı. Araçları teslim alan Kaymakam İmamoğlu yapmış olduğu açıklamada, "Köylerimiz için eksikliğini gördüğümüz bir sorunu daha hallettik. Arkadaşlarla birlikte belirleyeceğimiz bir program dahilinde aracımız köylerin çöpünü toplayacak. Özellik turizm açısından önemli olan Çıldır Gölü etrafını ve Akçakale adamızın da temizliği artık daha kolay olacak. Tüm köylerimize hayırlı olsun. Bize bu konuda destek sunan Valimiz Musfata Masatlı'ya şahsım, ilçem ve köylerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.