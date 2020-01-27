Köylerde kar esareti

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini gösterdi. Ardahan'da merkeze bağlı yüksek kesimlerdeki köylerde kar kalınlığının 1 metreyi bulması nedeniyle bazı evler kar altında kaldı. Yoğun kar yağışının etkili olduğu Ardahan merkeze yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki yüksek rakımlı köylerden Çataldere köyünde, bazı evlerin yanı sıra ahır ve müştemilatları da kar altında kaldı. Vatandaşlar evlerin çevresinde biriken karları kendi imkanlarıyla temizleyerek dışarı çıkabildi.

Sabaha yoğun karla uyandıklarını söyleyen Köy halkından Ergüven Kılıç, ''Köyde her yer karla kaplandı. Şu anda hayvanlarımı da yemleyemiyorum. Bu nedenle hayvanların ilerleyebilmesi için kendi kapılarımızın önünü temizleyerek açıyoruz'' dedi.

Köy yollarının ulaşıma kapanması sonrası Ardahan İl Özel İdare ekipleri karla mücadele ekipleri köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gece mesaisi de yapan ekipler sabaha kadar greyderler ile kar küreme çalışması yaparak kapanan köy yollarını ulaşıma açmaya çalıştı. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ekipler 24 saat boyunca görev yapacak.

Kente gitmek için yola çıkan köylüler ise köy yolunda kaldılar. Kar ve tipi nedeniyle kapanan yol Özel idare ekiplerinin yoğun çabası sonrası açıldı. Yolda kaldıkları için köye geri döndüklerini söyleyen Umut Çiritci, ''Ardahan'a giderken saat 7'den beri yolda kaldık. Özel idareyi aradık, Allah razı olsun greyder geldi yolu açmak için. Köydeki gençler kendi imkanlarıyla 'küreklerle' yolu açarak ilerleyebildiler. Benim araç ise kara saplandı ve bende köye dönmek zorunda kaldım. İnşallah yol açılınca kente gideceğiz.'' şeklinde konuştu.