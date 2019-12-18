Köylüler tarafından yaralı halde bulunan kurt tedavi altına alındı

Ardahan'da yaralı halde bulunan bir kurt, tedavi altına alındı.

Ardahan-Kars kara yolu üzerindeki Hoçvan Hasköy mevkisinde yaralı halde kurt bulan köylüler, hayvan severler ve doğa koruma görevlileri ile irtibata geçerek yardım istedi. Olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Ardahan Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol edilen kurt, tedavisi için Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.

Yaralı Kurt, tedavi edildikten sonra bulunduğu yerde doğal yaşamına bırakılacak.