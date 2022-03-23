''Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi için protokol imza töreni yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ziraat Bankası işbirliğinde, Küçükbaş hayvancılığı desteklemek amacıyla hayata geçirilen ''Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi'' kapsamında Ardahan'da Vali Hüseyin Öner'in katılımıyla, Valilik, Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Bankası arasında protokol imzalandı.

Protokol imza töreninde konuşan Vali Öner, geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen projenin bölge küçükbaş hayvancılığına önemeli bir ivme kazandıracağını belirterek, yeni dönemde de projenin geliştirilerek uygulanmaya devam edeceğini söyledi.

Vali Öner, “Bugün, bölgemiz tarım ve hayvancılığına önemli katkıları olacağına yürekten inandığımız, Tarım ve Orman Bakanlığımızın “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi” kapsamında Ziraat Bankası ile ikinci kez protokol imzalıyoruz. Geçtiğimiz yıl ilk kez uyguladığımız ve oldukça verim elde ettiğimiz bu projeyle; ilimizde faaliyet gösteren Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine sağlanacak olan Tarımsal Kredi ile İşletme kapasitelerinin arttırılması, yöreye özgü koyun ırklarıyla bölgesel kalkınmanın sağlanması ve ülkemiz küçükbaş hayvan varlığının arttırılması hedeflenmiştir.

Bu protokol ile şartları tutan üreticilerimiz, 1 yıl boyunca kredilerden faydalanacaktır. Proje kapsamında, ilimize uygun küçükbaş hayvan ırkı ve ulaşılması hedeflenen sürü büyüklüğü belirlenecek, ardından proje başvuruları alınacak ve uygun şartları taşıyan üreticilerin projesi, bölgeye bildirilecek. Projenin onaylanmasının ardından canlı hayvanların hangi işletmelerden tedarik edileceği belirlenecek ve kredi işlemleri tamamlanan üreticilerin küçükbaş hayvanları işletmelere teslim edilecek. Ben, projenin hayırlı olmasını diliyor, üreticilerimize, bölge hayvancılığına katkılar sağlamasını temenni ediyorum.” dedi.

Vali Öner, ayrıca vatandaşların detaylı bilgi için, Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ardahan Ziraat Bankası Şube Müdürlükleri ile görüşebileceklerini kaydetti.