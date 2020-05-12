Kumar oynayan 15 kişiye şok baskın

Ardahan'da yeni tip korona virüs tedbirlerini ihlal edip, farklı adreslerde kumar oynadığı belirlenen 15 kişiye işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, il genelinde 3 farklı adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen adreslerde 15 kişinin sosyal mesafe kurallarına aykırı davranıp kumar oynadığı belirlendi. Zanlılara, sosyal mesafeyi ihlal ettiklerinden Hıfzıssıhha Kanunu, kumar oynadıkları için de Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince işlem yapıldı.

Operasyonda ele geçirilen malzeme ve paralara el konulurken, 3 kişiye ait iş yeri ise mühürlendi.