Kura Nehri ilgi odağı oldu

Ardahan'da karların erimesi ve yağmurun etkili olmasıyla şehir merkezinden geçen Kura Nehri taşarak ovayı sular altında bıraktı.

Taşan Kura Nehri eşsiz manzaralar ortaya koydu. Amatör fotoğrafçıların ilgi odağı haline gelen nehir, özellikle gün batımında ilgi odağı oluyor.

Amatör fotoğrafçılardan Muhammet Çiçek, "Kura Nehrinin taşması eşsiz bir manzara oluşturuyor. Ben çoğu vaktimi burada fotoğraf çekerek geçiriyorum. Özellikle gece şehrin ışıklarının suya yansıması ve bu güzel manzarayı kaydetmek için buraya geliyorum" dedi.