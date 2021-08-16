Kura Nehri'nin oluşturduğu menderesler kartpostallık görüntüler oluşturuyor

Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan'dan geçerek Hazar Deniz'ine dökülen Kura Nehri'nin oluşturduğu yılan gibi kıvrılan menderesler güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Yeşilin arasından süzülen menderesler görsel şölen sunuyor. Ardahan ovasından geçen mendereslerin kilometrelerce uzanan kıvrımlı yapısının oluşturduğu manzara drone ile havadan görüntülendi. Ardahan ile Kars sınırlarında bulunan Allahuekber ve Kızılgedik dağlarından kaynağını alarak Gürcistan ve Azerbaycan'dan geçerek Hazar Denizi'ne dökülen yeşilin içindeki Kura Nehri kartpostallık görüntüler oluşturdu. Binlerce kilometre uzunluğunda olan ve 3 ülkeden geçmesi özelliği ile Türkiye'deki en uzun nehirlerden birisi olan Kura Nehri'nin, Ardahan platosunda oluşturduğu menderesler görenleri hayran bırakıyor.

Nehir kıyısında ağaçlarla birlikte oluşan küçük kıvrımlar ise baha (güzellik, zariflik) görüntüsünü andırıyor. Merkeze bağlı Ağzıpek köyünden geçen Kura Nehri kıyısında oluşan küçük kıvrımlar ile bütünleşen ağaçların oluşturduğu görüntü bahayı andırıyor.

Birçok kuş türüne üreme ve barınma imkanı sunan sazan, yayın gibi balıkların yaşadığı nehrin iki yanında yetişen söğüt, kavak, kayın ağaçları renk cümbüşüyle kartpostallık manzaralar oluşturdu.