Kuran-ı Kerim okuyan çocuklar için tören düzenlendi

Ardahan'da 4-6 Yaş Grubu Kur'an Kursu'nda Kur'an-ı Kerim'e geçiş yapan minikler için tören düzenlendi.

Ardahan il Müftülüğü bünyesinde Site camiinde 4-6 yaş grubu Kuran eğitimi alan çocuklar Kuran-ı Kerim okumaya geçti. Bu kapsamda Kur'an-ı Kerime geçiş töreni düzenlendi. Düzenlenen programda 4-6 yaş grubu çocuklar, Kuran-ı Kerim okurken bazı çocuklarda öğrendikleri duaları okudu. Kuran'a geçiş töreni için hazırlanan pasta, Kurs öğreticileri ve çocuklar tarafından kesilirken velilerin heyecanı ise gözlerinden okundu.

Kuran-a geçen çocuklara çeşitli hediyeler ve Kuran-ı Kerim dağıtıldı.