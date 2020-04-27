Kurt avı ile görüntülendi

Keçeci son olarak ormanlık alanda bir kurdu avı ile birlikte görüntüledi.

Çağdaş Keçeci, ormana kurduğu fotokapanla Yalnızçam ormanlarının derinliklerinde yaban hayvanlarını görüntülüyor. En büyük hayali görüntülenemeyen endemik hayvan türlerini fotoğraflamak olan 33 yaşındaki doğa tutkunu Keçeci, Ardahan turizmine katkı sağlamak istiyor. Fotokapana son olarak Yalnızçam ormanlarının derinliklerinde avını yakalamış bir kurt görüntüledi.

Ardahan'ın Yalnızçam ormanları, çeşit çeşit yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor.