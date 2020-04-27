İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kurt avı ile görüntülendi

Doğa tutkunu Çağdaş Keçeci, yaban hayatını fotokapanla görüntülüyor.

Keçeci son olarak ormanlık alanda bir kurdu avı ile birlikte görüntüledi.


Çağdaş Keçeci, ormana kurduğu fotokapanla Yalnızçam ormanlarının derinliklerinde yaban hayvanlarını görüntülüyor. En büyük hayali görüntülenemeyen endemik hayvan türlerini fotoğraflamak olan 33 yaşındaki doğa tutkunu Keçeci, Ardahan turizmine katkı sağlamak istiyor. Fotokapana son olarak Yalnızçam ormanlarının derinliklerinde avını yakalamış bir kurt görüntüledi.


Ardahan'ın Yalnızçam ormanları, çeşit çeşit yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.