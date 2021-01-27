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Kurt sürüsü kar üstünde görüntülendi

Ardahan’da kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, yerleşim yerlerine kadar indi.

Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, yerleşim yerlerine kadar indi.


Bölgede yaşanan çetin kış koşulları yaban hayatını da olumsuz etkiliyor. Son günlerde kent genelinde görülen kar yağışı ve ardından etkili olan soğuklar nedeniyle aç kalan kurtlar, yiyecek arayışına girdi. Çıldır ilçesinin Yıldırımtepe Mahallesi'ne inerek yiyecek arayan 3 kurt, yoldan geçen sürücüler tarafından görüntülendi.


Çıldır ile Ardahan arasında Yıldırımtepe Köyü (Mahalle) mevkiinde sürücü çağrı Coşkun tarafından kurtlar karla kaplı arazide dolaşırken görüntülendi. Kurt sürüsü daha sonra dağlık alana doğru ilerleyerek gözden kayboldu.

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