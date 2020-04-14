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Mahallelerde bahar temizliği başlatıldı

Ardahan Belediyesi Temizlik Müdürlüğü ekipleri mahallelerde temizlik seferberliği başlattı.


Temizlik ekipleri baharın gelmesi ile bütün mahallerde temizliğe başladı. Kaldırım kenarları ve metruk yerlerdeki kuru otlar temizleniyor, çöpler toplanıyor.


‘Ardahan'a toz kondurmuyoruz' sloganı ile başlatılan temizlik seferberliğinde şehrin her noktası temizleniyor.


Ayrıca koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında mahallelerde bulunan çöp konteynerleri ilaçlanıyor. Vardiya usulü ile çöpler biriktirilmeden toplanıyor.

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