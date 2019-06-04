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Mahalleli gençler, Ardahan Şehitliği'ni temizledi

Ardahan Halilefendi mahallesi Muhtarı Yaşar Ekmekçi ve mahalle sakinleri Ardahan şehitliği etrafında temizlik yaptı.


Halilefendi mahalle sakinleri Muhtar Yaşar Ekmekçi öncülüğünde Ardahan Şehitliğinde temizlik seferberliği başlattı. Şehitlik etrafına giden mahalleli gençler burada önce şehitleri ziyaret edip onlara dua ettikten sonra, ellerine aldıkları çöp torbalarına şehitlik ve çevresinde etrafa atılmış çöpleri topladılar.


Muhtar Yaşar Ekmekçi, ''Geçmiş zamanda vatanımız için, bayrağımız için şehit düşerek buraya defnedilen vatan büyüklerimizi unutmamız mümkün değildir. Onlar bizler için canını verirken, bizler onlar için hiç bir şey yapamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. En azından onların mezarlarını temiz tutarak ebedi istirahatlarında huzur içinde yatmalarını isteyip, temizlik yaptık ve dua ettik'' dedi.

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