Mart ayında lapa lapa kar yağdı, Ardahan yeniden beyaza büründü

Ardahan'da lapa lapa kar yağışı sonrası kent merkezi yeniden beyaza büründü.

Ardahan'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sürüyor. Yoğun kar yağışının etkili olduğu kentte, cadde ve sokaklar beyaza büründü. Kar yağışı kartpostallık görüntüler oluştururken, vatandaşlar ise şaşkınlık yaşadı. Kent merkezine yağan kar, güzel görüntüler oluşturdu. Manzarayı izleyenler, kartpostallık görüntüleri cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.

"Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" sözünün gerçek olduğunu söyleyen Serkan Hanoğlu adlı vatandaş, ''İnşallah yağan kar olumsuzluklara neden olmaz'' dedi.

Yetkililer ise, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yaptı.