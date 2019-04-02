Mavi balonlar otizm farkındalığı için havalandı

Ardahan’da 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü için düzenlenen yürüyüşten sonra öğrenciler tarafından mavi balonlar gökyüzüne bırakıldı.
Ardahan'da 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü için düzenlenen yürüyüşten sonra öğrenciler tarafından mavi balonlar gökyüzüne bırakıldı.
Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle Ardahan'da yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe, Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, kurum amirleri, ortaokul öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.
Düzenlenen yürüyüşten sonram Milli Egemenlik Parkı'na gelen grup Dünya Otizm Farkındalık Günü'ne dikkat çekmek için ellerinde ki mavi balonları gökyüzüne bıraktılar.